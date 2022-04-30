Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi 8...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürmüştü; cesedi bulundu

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi Ayşe Sevimli (48) ile oğlu Mehmet Sevimli’yi (20) tabancayla vurarak öldüren çiftçi Ömer Sevimli'nin (51) olaydan sonra terk ettiği aracının yakınlarında cesedi bulundu.

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:13
Tartıştığı eşi ve oğlunu öldürmüştü; cesedi bulundu

​Olay, dün saat 20.00 sıralarında Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Ömer Sevimli ile Ayşe Sevimli arasında evde yemek yiyecekleri sırasında tartışma çıktı. Çiftin oğulları Mehmet Sevimli'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. Ömer Sevimli, tabancasını çekip eşi ve oğluna ateş açtı. Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Ömer Sevimli ise kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de kurtarılamadı. 

Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı. Tabancayla intihar ettiği üzerinde durulan Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeDüziçiCinayetIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik
Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik
Ankara'da bayram öncesi 'gıda' denetimi
Ankara'da bayram öncesi 'gıda' denetimi
Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli
Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli
Çiftçinin 'üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi
Çiftçinin 'üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 369 EYP imha edildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 369 EYP imha edildi
Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu
Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma