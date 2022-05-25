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Tartıştığı eşi ve 2 kızını öldürüp, intihara kalkıştı  

AKSARAY'da Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani (35), tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani'yi (26) bıçakla öldürdü. Mohammed Hossein Sultani daha sonra kızları M.S. (4) ile M.S.'yi (3) de balkondan atıp, ardından kendini boşluğa bıraktı. 2 kızı ölen Sultani, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:55
Tartıştığı eşi ve 2 kızını öldürüp, intihara kalkıştı  

Olay, saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının yanına ailesiyle gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Odaya dönen Sultani, yataklarındaki kızları M.S. (4) ile M.S.'yi (3) balkondan aşağıya attı. Mohammed Hossein Sultani daha sonra da balkondan atlayıp intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 kız çocuğu yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, şüpheli Mohammed Hossein Sultani tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayAfganAfganistanlıCinayet
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