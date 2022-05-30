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Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı

RİZE’nin Pazar ilçesinde Gökmen T. (47), tartıştığı çay işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi'yi (22) tabanca ile ateş ederek öldürdü, Davut Mirzai (18) ve Murat Kurt'u (40) yaraladı. Olaydan sonra kaçan Gökmen T., yakalanarak gözaltına alındı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:19
Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Elmalık köyünde meydana geldi. Çay hasadı yaptıran Murat Kurt, işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai'nin yanına gelen Gökmen T., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönen olayda, Gökmen T., tabanca ile 3 kişiye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 3 kişi yere yığılırken, Gökmen T. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzay Ulvi doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, yaralıların tedavisi sürüyor. Kaçan Gökmen T. ise jandarma ekipleri tarafından Çayeli ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizePazarÇayİşçiKavgaCinayet
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