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Tarsus'ta sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde Bizans İmparatoru 1’inci Justinyen (Justinianos) döneminde Berdan Irmağı altında kalan Tarsus Şelalesi'ndeki Roma kaya mezarları, suların çekilmesi ile yeniden ortaya çıktı.

17 Ocak 2021 Pazar 10:11
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Tarsus'ta sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı

6'ncı yüzyılda Bizans İmparatoru 1’inci Justinyen tarafından şehri sel baskınlarına karşı korumak için Berdan Irmağı yatağının yönünün değiştirilmesiyle sular altında kalan ve Tarsus Şelalesi olarak bilinen bölgede yaklaşık 10 metre derinde bulanan konglomera kaya mezarları ve odalar, kuraklık sonucu suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Ülke genelinde yaşanan kuraklıkta Berdan Barajı'ndan ırmağa su gitmemesi nedeniyle Tarsus Şelalesi'nin ilk kez bu kadar susuz kaldığı kaydedildi.

Kaya mezarları ve odaların halen orijinalliğini koruduğunu anlatan sosyolog turizmci Nadir Durgun, "Tarsus Şelalesi altındaki Roma kaya mezarlarının bulunduğu yerdeyiz. Normalde buraya girmek çok zor. Üzerinden aşırı su aktığı için girilmesi mümkün olmuyor. Ama kuraklık olduğu için girebildik. Üzerimizden Berdan Nehri akıyor. Normalde bu nehir Antik çağda şehrin tam merkezinden akıyordu. İsmi o dönemde Kydnos olan nehir, şehir merkezinden akarak lagüne dökülüyordu. Fakat bahar aylarında aşırı yağış ve kar erimesinden bu nehir taşıyor, daha sonra Bizans İmparatoru Justinyen döneminde nehrin yatağı değiştiriliyor. Burada eski Roma kaya mezarlarının bulunduğu yerin üzerinden akıntıyla bir şelale oluşuyor. Daha sonra Justinyen, Baç Köprüsü dediğimiz köprüyü de inşa ediyor ve şehri bu şekilde su baskınlarından kurtarıyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarsusKuraklıkMağaraMezarKaya Mezar
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