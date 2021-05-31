Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1432
ALTIN
520.311
DOLAR
8.5120
STERLİN
12.0442
EURO
10.4247
Kırklareli’de tarlalar satılacak
Kırklareli’de tarlalar satılacak
Kır kahvesi ve büfe kiraya verilecek
Kır kahvesi ve büfe...
Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
Binali Yıldırım Üniversitesi personel...
At yemi satın alınacak
At yemi satın alınacak
9 ton dana bonfile satılacak
9 ton dana bonfile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarlalarındaki ürünleri yanan çiftçi kadınların gözyaşı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anız yangını 20 çiftçinin buğday ekili tarlalarına sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 1000 dönüm alandaki ekili ürünler küle döndü. Ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan Döndü Usluol (73) ve Fadime Usluol (65), gözyaşı döktü.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:18
16 Okunma
Tarlalarındaki ürünleri yanan çiftçi kadınların gözyaşı

Beyler Mahallesi kırsalında geçen cumartesi anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek, buğday ekili tarlalara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 çiftçiye ait 1000 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

'1 YILLIK EMEĞİMİZ YANDI' 

Hasadını yapmayı bekledikleri buğday ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan tarla sahiplerinden Döndü Usluol ve Fadime Usluol, yanmış buğdayları ellerine alarak ağladı. Buğday hasadını beklerken yangınla kahrolduklarını ifade eden Döndü Usluol, ”Ailemizin geçim kaynağıydı burası. Biz umutla hasat edilmesini bekliyorduk ama bir yıllık emeğimiz yandı gitti. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

Hasat yapmayı planladığı buğdayların alevlerle yok olduğunu dile getiren çiftçilerden Mustafa Gelebek ise, ”Bizler hasadını yapmayı planlarken arazideki buğdaylarımız yanıp küle döndü. Çiftçiler olarak çok mağduruz. Devletten çiftçilerimizin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepİslahiyeTarlaürünYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir binayı daha yaktı!
Bir binayı daha yaktı!
Kamuyu zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 103 gözaltı
Kamuyu zarara uğratan suç örgütüne operasyon: 103 gözaltı
Flamingo cenneti Düden Gölü ile komşusu Küçük Göl kurudu
Flamingo cenneti Düden Gölü ile komşusu Küçük Göl kurudu
FETÖ'den açığa alınan yüzbaşı, tutuklandı
FETÖ'den açığa alınan yüzbaşı, tutuklandı
Denizli'de, iplik fabrikası yangını
Denizli'de, iplik fabrikası yangını
Kaçak göçmenler, bagajda yakalandı
Kaçak göçmenler, bagajda yakalandı
Tefecilere operasyonda 9 tutuklama
Tefecilere operasyonda 9 tutuklama
Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
Polise saldıran şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma