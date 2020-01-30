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Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bulunan tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakanlık tarafından tescillenen 15 tarihi yapı restore edilecek.

Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bulunan tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakanlık tarafından tescillenen 15 tarihi yapı restore edilecek.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:09
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Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor

Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli 65 tarihi yapının 15’inin, restore edilip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Tavşancıl’ın eski tarihi dokusunu korumak adına kaderine terk edilen binaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve turizme açılması için bölgede çalışmalar başladı. Yapılan projenin tamamlanmasının ardından Tavşancıl’ın birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacağına inandıklarını belirten mahalle sakinleri bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TURİZME KATKI SAĞLAMAK'

Projenin tamamlanmasının ardından Tavşancıl'a çok sayıda yerli ve yabancı turistin geleceğini ifade eden Tavşancıl Mahallesi Muhtarı Kenan Keleş, "Mahallemizde restore edilmeyi bekleyen 65 tane tescilli bina var Dilovası Belediyesi'nin girişimleriyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde bir çalışma başlattık. İlk adım olarak mahallemizdeki 15 tane tescilli binanın restore edilmesi için anlaşma sağlandı. Evraklar hazırlandı ve bu evleri restore edilip yeniden hayata kazandırmayı planlıyoruz. Mahallemizde 200-300 yıllık tarihi binalar var, 10 sene içerisinde mahallemizde bulunan 4 ev restore edildi ve mahallemize kazandırıldı, Sırada 15 bina daha restore edilmeyi bekliyor. Öncelikli hedefimiz turizme katkı sağlamak. Bunun örnekleri var, Ankara Beypazarı Evleri, Eskişehir Odunpazarı Evleri gibi örnekler var elimizde. Buralar gibi bir çalışma yapabilirsek Tavşancıl'a önemli bir değer katacağımıza inanıyorum" dedi.

'TAVŞANCIL 700 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP' 

Tavşancıl Mahallesi'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten mahalle sakini Murat Özdemir şunları söyledi:  
"Kocaeli bir sanayi kenti ve biz Tavşancıl'ı bir turizm beldesi haline getirmek istiyoruz. Tavşancıl, yaklaşık 600-700 yıllık bir tarihi geçmişe sahip ama yıllardan beri tarihi evler üzerinde bakım yapılmamış. Son 10 yılda 4-5 tane tarihi bina restore edildi, şimdi de yapılan yeni girişimlerle 15 bina restore edilecek. Vatandaşlar buradaki evlerden ümidini kesmişken bu binalar yeniden hayat buluyor. Tavşancıl yakınlarında bulunan birçok mahalle artık sanayi bölgesi oldu. Biz Tavşancıl Mahallesi olarak turizm bölgesi olabiliriz. İstanbul'un dibindeyiz, kafa dinlemek için, hafta sonu günübirlik ziyaretler için çok ideal bir yer, bu zamana kadar harekete geçilmediği için bu fırsatı değerlendiremedik. Umuyoruz ki bu proje kente değer katacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarihTavşancılKocaeliDilovasıEv
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