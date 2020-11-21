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TAPU ÇETESİNDEN AKILALMAZ YÖNTEM!

Bursa’da, Tapu Müdürlüğü'nde çalışan memurlarla iş birliği yaparak değerli tapuları olan vatandaşları tespit edip, bu vatandaşlara benzeyen kişileri bulup dublör olarak kullanarak tapu satışı yaptıkları belirlenen çete çökertildi. Gözaltına alınan 10 çete üyesinden 8’i tutuklandı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:39
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TAPU ÇETESİNDEN AKILALMAZ YÖNTEM!

​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da bazı tapu sahiplerinin haberleri olmadan tapularında değişiklik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, tapuda çalışan bazı memurları takibe aldı. Uzun süre yapılan takibin ardından, tapuda görevli memurların bir çeteyle iş birliği yaptığını belirledi.

Çete üyelerinin, tapuda görevli memurlarla iş birliği yaparak değeri yüksek tapu sahipleri hakkında bilgi edindikleri tespit etti. Çetenin bu kişilere benzeyen kişiler bularak, dublör olarak kullanıp söz konusu arazilerin tapu ve noter devir işlemlerini yaptıklarını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 

Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçeleri ile Edirne’de 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 çete üyesinden 10’u gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle iş birliği yaptığı öne sürülen memurlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaTapuçete
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