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Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı

Erzincan'da döşemecilik yapan Murat Soylu (40), tamir için getirilen koltukta, döşemelerin arasında 10 bin TL değerinde altın buldu. Altınları sahibine teslim eden Soylu, insanların unutkanlığı nedeniyle bu gibi durumlarla karşılaştıklarını belirterek; "Sorumlu davranmamız gerekiyor, insani olarak yapmamız gereken bir şey ve bize ait olmadığı için sahibine teslim ediyoruz" dedi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:30
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Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL'lik altın çıktı

Merkez Çarşısı'nda 28 yıldır koltuk ve sandalyelerin tamirini gerçekleştiren Murat Soylu'ya öğretmen emeklisi bir müşterisi tamir için koltuklarını getirdi. Soylu, koltuğu tamir etmek için açtığında döşemelerin arasından çeyrek, yarım olmak üzere altın çıkmaya başlayınca şaşırdı. Müşterisine ulaşan esnaf aynı gün çıkan altınları sahibine teslim etti. Koltuğu tamir etmeye devam eden Murat Soylu, mobilyanın diğer bölümlerinden de altın çıktığını fark edince, her yerini aradı. Soylu, toplamda 10 bin TL değerinde altını müşterisine teslim etti. Yaşlı kadın, örnek davranışından dolayı Soylu'ya teşekkür etti.

Meslek hayatında bu gibi unutkanlıklarla genelde karşılaştığını ifade eden Murat Soylu; "Ev hanımları tedbir için bu tarz şeyler yapıyorlar, genelde karşılaşmış olduğumuz bir şey, tabi bulduğumuz zaman sahibine teslim ediyoruz. Çünkü bizim olmayan bir şeyi müşterimize iade etmek zorundayız" diye konuştu. 

UNUTKAN MÜŞTERİLERİMİZE HEDİYE GİBİ OLUYOR

Unutulan eşyaların teslim edilmesinin insanlar tarafından sevinçle karşılandığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Sonuçta bir hediye gibi oluyor insanlara, iade edince müşterinin bize olan güveni artıyor. Sürekli olunca da müşterilerimiz sürekli bize usta yine buldun mu? diğer koltuğa da bak gibi söylemlerde bulunuyorlar. Piyango çıkmış gibi oluyor. Ancak bu gibi durumlarda tamire veya satış öncesi bu gibi eşyalar mutlaka kontrol edilmeli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
çekyatTamirAltın
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