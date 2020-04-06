Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp,...
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 terörist etkisiz hale...
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde...
İstanbul'da fırtına etkili oluyor
Son Dakika
İstanbul'da fırtına etkili oluyor
İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü
İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 574'e yükseldi
Kapat

Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı

VAN’ın Erciş ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan, 'evde kal' çağrılarına bir destek de taksici Faysal Atmaca'dan (48) geldi. İşlettiği taksinin çevresine 'evde kal' yazdıran Atmaca, evinden çıkamayanlara da kitap dağıtıyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:25
0 Okunma
Taksinin çevresine 'evde kal' yazıp, kitap dağıttı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'evde kal' kampanyası sürerken, toplumun birçok kesiminden de büyük destek görüyor. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Faysal Atmaca da kampanyaya, işlettiği taksisiyle destek veriyor. Taksisinin çevresine 'evde kal' yazdıran Atmaca, olumlu tepkiler aldığını söyledi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Atmaca, bununla da yetinmiyor. Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı için hikaye, roman, şiir kitaplarından oluşan hediye paketleri hazırlayarak, ailelere teslim ediyor.

Atmaca, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı koronavirüs tedbirlerine destek vermek istediğini belirterek, "Ben de bu şekilde destek olmak istedim. Bu desteği sunarken 65 yaş ve üstü ile çocukların da evden çıkamadığını düşünerek onlara da kitap hediye ediyorum. Umarım bu salgın bir an önce ülkemizi ve dünyayı terk eder" dedi.

'KARŞIMIZDA KİTAPLA GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK'

Sınıf öğretmeni Seda Demir, taksici Atmaca’nın çok anlamlı davranışta bulunduğu söyleyerek, ''Koronavirüs salgını kapsamında evinden çıkamayan vatandaşlara kitap ulaştırıp, destek sunan taksici arkadaşımıza çok teşekkür ediyor, 'Evde kal, kitapla kal' sloganıyla kendisine destek sunuyoruz" dedi.

Atmaca’nın kitap hediye ettiği Yunus Göral ise "Karşımızda elinde hediye paketi olan birini görünce şaşırdık. Meğer koronavirüse dikkat çekip, destek sunmak için bize büyüklerin ve çocukların okumaları için kitaplar getirmiş. Ben taksici arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksiKitapTaksiciKoronavirüsVanErcişSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Siirt’te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Gazipaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
Antalya 'evde kal'dı
Antalya 'evde kal'dı
Sanayi esnafı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah sporu yapıyor
Sanayi esnafı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah sporu yapıyor
3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar
3D yazıcıyla maske üretip sağlıkçılara yolluyorlar
Mantar toplarken kayboldu
Mantar toplarken kayboldu
Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı
Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana asılan yazıya tepki
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana asılan yazıya tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı