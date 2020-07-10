Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Özeren, gözaltına alındı
Son Dakika
Özeren, gözaltına alındı
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen caretta caretta korumaya alındı
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen...
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor
Myrleia için imzalar atıldı, kazı...
Yaşlılık döneminde sürüş yetenekleri neden değişiyor?
Yaşlılık döneminde sürüş yetenekleri neden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksi şoförünün dikkati, yangında faciayı önledi

Ankara'da 4 katlı binanın girişindeki hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde başlayıp, üst kattaki 2 daireye daha sıçrayan yangın, panik yarattı. Yangın sırasında uyuyan apartman sakinleri, yangını gören ve bina önünde uzun süre korna çalan taksi şoförü sayesinde kurtuldu.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:23
0 Okunma
Taksi şoförünün dikkati, yangında faciayı önledi

Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın girişindeki hurda deposu olarak kullanılan dükkanda, bugün saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören bir taksi şoförü, uzun süre taksinin kornasını çalarak apartmandakileri uyandırdı. Yükselen alevleri gören bina sakinleri, panik içinde binayı terk etti. Bu sırada alevler birinci ve ikinci kattaki 2 daireye daha sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Çevredeki vatandaşlar, iş yerinin kundaklandığını öne sürerken yanan hurda deposunun sahibi ile bitişiğindeki spotçunun işletmecisi arasında husumet olduğu ve sık sık tartışma yaşadıkları iddia edildi. İtfaiye ekipleri incelemelerini sürdürürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksi şoförüYangınHurda DeposuİtfaiyeAnkaraçankaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özeren, gözaltına alındı
Özeren, gözaltına alındı
KURBANLIK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
KURBANLIK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
Kahvehane taradı, kaçarken havaya ateş açtı: 1 çocuk öldü
Kahvehane taradı, kaçarken havaya ateş açtı: 1 çocuk öldü
Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama
Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama
Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor
Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor
Bursa'da 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı: 1 yaralı
Bursa'da 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı: 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
Helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı