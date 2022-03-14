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TAG Otoyolu’nda  zincirleme kaza: 5 yaralı

GAZİANTEP’te 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

14 Mart 2022 Pazartesi 01:33
TAG Otoyolu’nda  zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza gece saatlerinde TAG Otoyolunun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar bir süre farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği Şanlıurfa istikametinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TAG OtoyoluGaziantepKazaTrafik KazasıTarsusAdanaGaziantep Otoyolu
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