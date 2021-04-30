Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1402
ALTIN
469.624
DOLAR
8.2490
STERLİN
11.4880
EURO
9.9758
Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek
Sebze tohumculuğu üretim tesisi...
76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
76 adet taşınmaz ihale...
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TABAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN PARK HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR DEDİ

30 Nisan 2021 Cuma 12:31
3 Okunma
TABAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN PARK HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR DEDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde yapımında sona gelinen Naim Süleymanoğlu Parkında Bursa bölgesinde bir ilki gerçekleştiriyor. 15 adet 400 W güneş paneliyle donatılan park, bu paneller sayesinde kendi elektriğini kendisi üretecek. Her alanda ortaya koyduğu yeniliklerle adından söz ettiren İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde yapımında sona gelinen Naim Süleymanoğlu Parkında da Bursa bölgesi için bir ilki hayata geçiriyor. Bursa’da ilk kez bir park, güneş panelleriyle donatılıyor. Gündüz aldığı güneşle kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak olan parka, 15 adet 400 W güneş paneli kuruluyor. Yapımı devam eden parkta inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, akıllı şehir olgusunu her alanda sürdürdüklerini kaydetti. Teknoloji ve yenilenebilir enerjinin en güzel örneklerinin görüleceği bir çalışmada sona gelindiğini kaydeden Başkan Taban, Akhisar Mahallemizde çok yakın bir zamanda hizmete girecek olan Naim Süleymanoğlu Parkımız, sadece çocuklarımız için oyun alanı ve yetişkinler için nefes alacak bir sosyal alan özelliği taşımıyor. Burada şehrimiz adına bir ilki de hayata geçiriyoruz. Parkımızın enerjisinin bir kısmını güneşten sağlayarak karbon salınımını azaltmayı, elektrik tüketiminde tasarruf etmeyi ve parka gelecek olan çocuklar ve vatandaşlar için de yenilenebilir enerji bilincini arttırmayı hedefliyoruz. Uygulama pilot proje olarak Bursa bölgesinde ilk defa burada yapılıyor. Parklarda güneş panelleri aydınlatmalarının kullanımını uzun zamandır görüyoruz. Fakat gerçekleştirilen projede panelli aydınlatmalar değil, şebekeyle bağlantılı güneş enerjisi sistemi kullanılacak ve herhangi bir akü maliyeti olmayacak. Sistem 25 yıl boyunca yüzde 80’in üzerinde verimlilikle çalışacak. Tesis gündüz ürettiği elektriği şebekeye hepimizin kullanacağı şekilde verecek ve gece güneşin olmadığı saatlerde de şebekeden alacağı elektriği kendi ihtiyacında kullanacak. Bu doğrultuda parkta 15 adet 400 W güneş paneli kullanıldı. Güneş panellerinin kurulu gücü 6 kWp’dir dedi. Parkın hem görsel olarak bölgeye ayrı bir hava katacağını hem de mahalle sakinleri için yeni bir yaşam alanı olacağını kaydeden Başkan Taban,Güneş paneli özelliği ile de bizleri ayrıca heyecanlandıran bir proje. Şimdiden şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TABAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN PARK HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR DEDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYTAÇ ELEKTRİK TÜKETİMİNDE RAMAZAN AYI VE KISMİ KAPANMA ETKİSİ AÇIKLANDI  DEDİ
AYTAÇ ELEKTRİK TÜKETİMİNDE RAMAZAN AYI VE KISMİ KAPANMA ETKİSİ AÇIKLANDI  DEDİ
VEKİL KILIÇ’TAN ANLAMLI PROJEYE DESTEK BU ÖĞRENCİLER ALKIŞLANIR
VEKİL KILIÇ’TAN ANLAMLI PROJEYE DESTEK BU ÖĞRENCİLER ALKIŞLANIR
TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ
TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ
KİTAP YÜZÜ OLDULAR ÖDÜLÜ KAPTILAR
KİTAP YÜZÜ OLDULAR ÖDÜLÜ KAPTILAR
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ TASARIM MERKEZİNE BUÜ DESTEĞİ
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ TASARIM MERKEZİNE BUÜ DESTEĞİ
İncirliova'da üretici pamuk yerine, daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi
İncirliova'da üretici pamuk yerine, daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi
Afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
Afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma