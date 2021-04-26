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Taban İnegöl’de Yeni Kitaphane Hizmete Giriyor..

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:57
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Taban İnegöl’de Yeni Kitaphane Hizmete Giriyor..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi’nin Gençlik Merkezinin zemin katında teknolojiyle donatarak hazırladığı 160 öğrenci kapasiteli Yeni Nöbetçi Kitaphane, Pazartesi günü hizmet vermeye başlıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm öğrencilerin heyecanla beklediği merkezin hayırlı olmasını diledi. İnegöl Belediyesi, 2020 yılı Mart ayında Ali Hatipoğlu Sokak üzerinde restore edilen tarihi konakta hizmete aldığı Nöbetçi Kitaphanenin öğrenciler ve gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşması üzerine, benzer bir merkezi daha şehre kazandırdı. Atatürk Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezinin zemin katı, yeni Nöbetçi Kitaphane olarak düzenlendi. 160 öğrencinin aynı anda faydalanabileceği, teknolojiyle donatılmış yeni Kitaphane, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlıyor. İçerisinde 8.500 kitap bulunan ve aynı zamanda ücretsiz çay ve kahve ikramlarının olacağı Nöbetçi Kitaphanede; kitap okuma alanları, ders çalışma alanları, görme engelliler için Braille kabartma yazıcı, engelsiz sanal gerçeklik platformu, katalog tarama sistemi ve bilgisayar alanları yer alıyor. Engelli bireylerin de tüm alanlarını sorunsuz şekilde kullanabileceği şekilde dizayn edilen merkez, İnegöl gençliğinin yeni uğrak mekanı olacak. Pazartesi günü öğrencileri ağırlamaya başlayacak olan Nöbetçi Kitaphaneye ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Geçtiğimiz yıl bir mahalle konağımızın içinde Nöbetçi Kitaphane açmıştık. Burası gençlerimizin uğrak yeri haline geldi, meskeni haline geldi ve burayı dolu dolu kullandılar. Bu şekilde yeni merkezlerle ilgili taleplerin gelmesi ve şehrimizde gençlerin yeni alan arayışları üzerine bir Nöbetçi Kitaphane daha yapma gereği duyduk. Zaman kaybetmeden çalışmalara başlayıp Gençlik Merkezimizin zemin katında teknolojiyle donatılış, engelli bireylerin de her alanını sorunsuz şekilde kullanabileceği bir merkez oluşturduk. 160 öğrenci kapasiteli bir Kitaphanemiz daha oldu. Burada öğrenci kardeşlerimiz çayını yudumlarken dersini çalışabilecek, gelip kütüphanesinden araştırma yapabilecek, kitabını okuyabilecek ve aynı zamanda sosyalleşebilme imkanına da burada sahip olacak. İnşallah açılışıyla birlikte de ben dolup taşacağını ümit ediyorum” dedi. Yeni Kitaphanenin teknolojik anlamda da ciddi bir altyapıyı içerisinde barındırdığını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: Merkezimizde 8.500 kitap var. Ayrıca kitap okuma alanları, ders çalışma alanları, görme engelliler için Braille kabartma yazıcı, engelsiz sanal gerçeklik platformu, katalog tarama sistemi ve bilgisayar alanları mevcut. Buraya bir miktar teknolojik yatırımlar da yapmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi burada sanal gerçeklik dediğimiz VR uygulamasını hayata geçirdik. Geleceğimiz olan gençlerimize, evlatlarımıza ne yapsak azdır. Yeni Nöbetçi Kitaphanenin de şehrimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buralar da bize yetmesin, daha büyüklerini de yapmak durumunda kalalım. Gençlerimiz ilimle, bilimle hemhal olsunlar. Bizler bunun gibi onlarcasını yapmaya razıyız. Amacımız gelecek adına güzel hayaller kurabileceğimiz nesiller yetiştirmek. Akıllı ve fırsat verildiğinde çok büyük işler başarabilecek bir gençliğimiz var. Bizler de onlara bu imkanları oluşturmaya çalışıyoruz. Nöbetçi Kitaphanemiz 26 Nisan Pazartesi günü itibariyle açılıyor. Tüm gençlerimizi, öğrencilerimizi bekliyoruz dedi..

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Taban İnegölde Yeni Kitaphane Hizmete Giriyor..
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