Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.474,56
ALTIN
977,72
DOLAR
16,82
STERLİN
20,39
EURO
17,55
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine...
BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
BUÜ Sağlık Uygulama ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı

VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün lastiklerine ateş açarak durdurdu. Araç sürücüsünün yaya olarak kaçarken oluy sırasında seken kurşunların isabet ettiği 1 kaçak göçmen öldü, 12 kişi de yaralandı. 

04 Temmuz 2022 Pazartesi 00:58
Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı

Van Valiliğiden yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 16.00 sıralarında İran sınırındaki Saray ilçesinde meydana geldi. Koçbaşı-Turan Mahalleri istikametinden gelen minibüs, Karahisar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istendi.  Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü minibüsün durdurulabilmesi amacıyla aracın lastiklerine ateş açıldı. Lastikleri patlayınca duran minibüste bulunan kaçak göçmenlerden 1'i yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan Göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanİranSınırSarayKaçakGöçmenJandarmaIhtar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 2 yaralı
Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
TIR'a arkadan çarpan TIR alev alarak yandı, sürücü öldü
TIR'a arkadan çarpan TIR alev alarak yandı, sürücü öldü
Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak
Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı
Şehit Uzman Çavuş Taşcı, Bursa'da toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Taşcı, Bursa'da toprağa verildi
Rusya'nın tahıl yüklü gemisi, Karasu Limanı'nda
Rusya'nın tahıl yüklü gemisi, Karasu Limanı'nda
Osmaniye Valisi: Bir zafiyet varsa gerekeni en kısa zamanda yapacağız
Osmaniye Valisi: Bir zafiyet varsa gerekeni en kısa zamanda yapacağız
Karadeniz'de 5 ilde, 125 dereye 'taşkın erken uyarı sistemi'
Karadeniz'de 5 ilde, 125 dereye 'taşkın erken uyarı sistemi'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول