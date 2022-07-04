Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsün lastiklerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı

Van Valiliğiden yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 16.00 sıralarında İran sınırındaki Saray ilçesinde meydana geldi. Koçbaşı-Turan Mahalleri istikametinden gelen minibüs, Karahisar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istendi. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü minibüsün durdurulabilmesi amacıyla aracın lastiklerine ateş açıldı. Lastikleri patlayınca duran minibüste bulunan kaçak göçmenlerden 1'i yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan Göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."