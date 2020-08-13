Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok...
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli
Güneşin hem sıcağı hem de...
Uzmanından aşı uyarısı!
Uzmanından aşı uyarısı!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sel ve heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:07
0 Okunma
Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan bazı yolların ulaşıma açıldığı belirtildi. Son zamanlarda bölgede etkisini gösteren şiddetli yağışların sel baskınları ve heyelanları da beraberinde getirdiği kaydedilen açıklamada, "Sürmene ilçesi Ormanseven Mahallesi’ndeki etkili yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yollarımız ulaşıma kapanmıştı. Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına titiz bir temizleme çalışması gerçekleştirerek yolları açtılar. Büyükşehir Belediyesi olarak sel baskınları ve heyelanlara karşı mesai mefhumu gözetmeksizin görev başındayız. Halkımızın da böyle durumlarda çok dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sel Ve HeyelanKapanan Köy YollarıSürmeneTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor
Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin ziyaretçi
Kapadokya'ya 7 ayda 419 bin ziyaretçi
Rize’de selin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışması başlatıldı
Rize’de selin ardından hasar tespiti ve temizlik çalışması başlatıldı
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı
Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yılda bir buçuk milyon poliklinik hizmeti verildi
Bursa Şehir Hastanesi’nde bir yılda bir buçuk milyon poliklinik hizmeti verildi
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
DEDAŞ'tan, sulamada verim için damla sulama yöntemi önerisi
DEDAŞ'tan, sulamada verim için damla sulama yöntemi önerisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı