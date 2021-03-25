Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1420
ALTIN
442.816
DOLAR
7.9410
STERLİN
10.8643
EURO
9.3803
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 8...
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Süper markette  silahlı soygun girişimi 

 İZMİR’in Bornova ilçesinde, bir şüpheli tabanca ile süper market zincirine silahlı soygun girişiminde bulundu.

25 Mart 2021 Perşembe 09:08
3 Okunma
Süper markette  silahlı soygun girişimi 

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli süper market zincirine gelerek sigara almak istediğini söyledi, market çalışanı sigara verdiği sırada tabanca çıkartan N.C.(24) bir el ateş etti. Kasadaki paraları isteyen N.C., kasanın açılmaması üzerine iş yerini terk etti. Çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti. N.C.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri süpermarkette incelemelerde bulundu. 

Olayla iglili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBornovaMarketSoygun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
Spor eğitmenine ıslak zemin tazminatı
Spor eğitmenine ıslak zemin tazminatı
'Ölümümden kimse sorumlu değil'  diye not bırakıp intihar etti
'Ölümümden kimse sorumlu değil'  diye not bırakıp intihar etti
Kadın Çalışanlar Tabata İle Form Tutuyor
Kadın Çalışanlar Tabata İle Form Tutuyor
Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi
Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi
Rize’de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu
Rize’de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu
Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
Karadeniz'deki kirlilik için balık adamlar devrede
DOWN SENDROMLU GENÇLER ‘ŞEF’ OLDU
DOWN SENDROMLU GENÇLER ‘ŞEF’ OLDU
Başkan Kanar'ın Konuğu Özel Çocuklar Oldu
Başkan Kanar'ın Konuğu Özel Çocuklar Oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma