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SunExpress’in Dublin uçuşları yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Türkiye – Avrupa hattına yeni destinasyonlar eklemeye devam ediyor. Havayolu, eylül ayı itibarıyla İzmir ile İrlanda’nın başkenti Dublin arasında direkt karşılıklı seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:10
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SunExpress’in Dublin uçuşları yeniden başlıyor

İzmir’i hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, eylül ayından itibaren başlayan İzmir – Dublin uçuşlarını haftada bir kez cumartesi günleri düzenliyor. SunExpress, bu yaz İzmir’den dış hatlarda 28, iç hatlarda ise 14 destinasyona uçuş sunuyor.

İZMİR’İ DÜNYAYA TANITMAK HEDEFLENİYOR

SunExpress, Avrupa’nın pek çok kentinden Türkiye’nin gözde turizm merkezi İzmir’e düzenlediği uçuşlarla Türk turizmini desteklemeye devam ediyor. Havayolu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı iş birliğiyle İzmir’i dünyanın dört bir yanına tanıtmak amacıyla haziran ayında hayata geçirilen ‘Visit İzmir’ mobil uygulamasına da sponsor olmuştu.

SunExpress misafirleri, sunexpress.com internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek SunExpress’in yaz sezonu tekliflerini inceleyebilir ve avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYSunExpressDublinUçakUçuşİzmir
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