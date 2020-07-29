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Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Trabzon'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, telekonferans bağlantısıyla tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:42
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Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

TRABZON - Türkiye’nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Bakan Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

HUMMALI RESTORASYON TAMAMLANDI

2’inci etap restore çalışmalarının tamamlanmasıyla, yerli ve yabancı turistler, Sümela Manastırı’nı ziyaret etmeye başladı. Manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği dikkat çekti. Manastırda daha önce kapılı olan ve ziyarete açılan bazı odalara ise konulan ekrandan tarihe ilişkin bilgiler yansıtıldığı görüldü. 

100 BİN TON KAYA ÇEKİLDİ

24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda; manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitleme çalışmaları yapıldı. Yürütülen çalışmalarla bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi.  Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, manastırın korunması için her taraf çelik ağlarla örüldü. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının yapıldığı tarihi manastır; kurulan sistem sayesinde kaya düşme riskinden arındırıldı.

UNESCO'DA KALICI LİSTEYE ADAY

Kaya tutucu bariyer sistemiyle, ziyaretçilerin iç mekânda güvenli bir şekilde ziyaret edilebilmeleri sağlandı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı’nda kalan yüzde 30'luk kısmın restore çalışmalarının da tamamlanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefleniyor.

RESTORASYON GÖRÜNTÜLERİNE İLGİ

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarına ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Restore sürecine ait görüntüler, pek çok takipçinin beğenisini kazanırken, tarihi mekanın ziyarete açılması ilçe esnafının yanı sıra, turizm sektör temsilerini de sevindirdi.

'ÇOK ETKİLENDİM'

Sümela Manastırı’nı ziyarete gelen Celal Yüksel, “Gayet güzel olmuş. Yıllar sonra açılmış olması, ülkemize hayırlı olsun. Zaten tüm halkımız mutlu oldu, açıldığı için ilk kez geldim, gayet memnun olup etkilendim” dedi.

Ziyaretçi Murat Yaslı, “Güzel bir çalışma yapılmış. Bazı yerler açılmamış, inşallah o yerlerde bir dahaki gelişimizde o yerlerde açılmış olur. Ülkemiz adına güzel değerler bunlar, kıymetini bilmeliyiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sümela ManastırıZiyaretçilerini Ağırlamaya BaşladıTrabzon
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