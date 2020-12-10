Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1359
ALTIN
463.092
DOLAR
7.8353
STERLİN
10.4562
EURO
9.4778
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Son Dakika
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Son Dakika
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
Son Dakika
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 - 1
Son Dakika
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 -...
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Su seviyesi düştü, evlerin çatıları göründü

Mersin’in Anamur ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su temin eden Anamur Alaköprü Barajı'nda su seviyesinin yüzde 55'e kadar düşmesi nedeniyle barajın altında kalan bazı yapıların üst kısımları görünmeye başladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 09:45
2 Okunma
Su seviyesi düştü, evlerin çatıları göründü

İlçede, 26 Ocak 2015’te su tutmaya başlayan barajın altında kalan evlerin çatıları, su seviyesinin düşmesi ile kendini gösterdi. 90 metre yüksekliğindeki barajda su seviyesinin, dağın yamaç kısımlarında yatay olarak 30 metreye kadar düştüğü gözlendi. KKTC Geçitköy Barajı'na su temin eden 135 milyon metreküplük Alaköprü Barajı'nda 24,2 milyon metreküplük su kaldığı tahmin ediliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Anamur Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yılın aralık ayında Alaköprü Barajı'nda doluluk oranının yüzde 55 seviyesinde olduğu belirtildi. Kış mevsiminde olunması nedeniyle muhtemel taşkınların yaşanmaması için su seviyesinin bu oranda tutulduğu ifade edildi. Türkiye geneline bakıldığında, barajların ortalama su seviyesinin yüzde 25 civarında olduğuna da dikkat çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinAnamurKKTCSuAlaköprü Barajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MUHTAR TELEFONLARA YETİŞEMİYOR!
MUHTAR TELEFONLARA YETİŞEMİYOR!
Tedbirleri hiçe sayıp, otelde eğlence yaptılar
Tedbirleri hiçe sayıp, otelde eğlence yaptılar
Çağla yaşam savaşı veriyor 
Çağla yaşam savaşı veriyor 
Alkollü yakalanan sürücü, ceza yedikten sonra şarkı söyleyip dans etti
Alkollü yakalanan sürücü, ceza yedikten sonra şarkı söyleyip dans etti
Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde öldürdü
Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde öldürdü
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz fidanı dağıtımı
Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz fidanı dağıtımı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma