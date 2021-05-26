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Su kuyusuna giren baba ve 2 oğlu öldü

Adıyaman'da, temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenen Nusret Özer (73) ile oğulları Metin (43) ve Emre Özer (20) öldü. Onları kurtarmaya çalışırken, gazdan etkilenen itfaiye eri ise tedaviye alındı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:26
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Su kuyusuna giren baba ve 2 oğlu öldü

Merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, temizlemek için evlerinin önündeki 7 metre derinliğinde olan su kuyusuna indi. Baba ve oğulları kuyudan uzun süre çıkmayınca, yakınları AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese sevk edilen itfaiye ekibinden Mehmet Yetkin Tuluk, kuyuya girdi. Tutak da çıkmayınca AFAD ekipleri gaz kontrolü yapıp, kuyuya indi. Ekipler, metan gazından zehirlendiği belirlenen Nusret Özer ile 2 oğlu ve Mehmet Yetkin Tuluk’u çıkardı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişiden Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, kurtarılamadı. Mehmet Yetkin Tuluk’un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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KuyuSuAdıyamanBabaOğulGazVefatMetan Gazı
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