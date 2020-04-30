Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
EBA'da 'teneffüs zamanı'
EBA'da 'teneffüs zamanı'
Şehit uzman çavuş Güneş için Elazığ'da tören
Şehit uzman çavuş Güneş için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sosyal mesafeye uymadan, 3 günlük yasak öncesi alışveriş yaptılar

Kocaeli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala hareketlilik gözlendi. İzmit pazarlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadan alışveriş yapılması dikkat çekti.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:53
0 Okunma
Sosyal mesafeye uymadan, 3 günlük yasak öncesi alışveriş yaptılar

İZMİT - Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kentte 3 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapmak isteyenler, İzmit Doğu Kışla’da bulunan pazarda yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri, pazar girişine stantlar kurarak, alana girmek isteyenlere maske dağıtıp, ellerine dezenfektan sıktı. Yasağa rağmen bazı kişilerin, pazar alanında kurulan tezgahlardaki meyve ve sebzeleri elle seçtiği görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uyulmadan alışveriş yapıldığı gözlendi. Polis ekipleri ise pazar alanında gezerek, alışverişlerin kısa sürede tamamlanması konusunda uyarılarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MesafeYasakKocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Mamak'ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışması
Mamak'ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışması
Adana’da sahte sıvı ve toz deterjan operasyonu
Adana’da sahte sıvı ve toz deterjan operasyonu
1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar
1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar
Beyaz çayın hasadı başladı
Beyaz çayın hasadı başladı
Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı
Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı
Kirazın başkenti Kemalpaşa'da hasat mesaisi
Kirazın başkenti Kemalpaşa'da hasat mesaisi
Antalyalı balıkçının gözü kulağı TBMM'de
Antalyalı balıkçının gözü kulağı TBMM'de
Şakayığa zararın cezası 61 bin 800 TL
Şakayığa zararın cezası 61 bin 800 TL

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı