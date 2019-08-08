Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98761
ALTIN
264.544
DOLAR
5.4949
STERLİN
6.6738
EURO
6.1574
Sarıyer'de trafik kazası
Sarıyer'de trafik kazası
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı
Bursa'da depo ve tekstil atölyesi...
Takla atan otomobil bir aracın üstüne düştü: Biri ağır, 2 yaralı
Takla atan otomobil bir aracın...
Sokakta karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü
Sokakta karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sokakta karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü

Eskişehir'de Gökhan M. (20), sokakta karşılaştığı husumetlisi Okan Demiralay'a (25) pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Demiralay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Gökhan M. ise polis ekiplerince yakalandı.

Sokakta karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü

Eskişehir'de Gökhan M. (20), sokakta karşılaştığı husumetlisi Okan Demiralay'a (25) pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Demiralay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Gökhan M. ise polis ekiplerince yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:31
13 Okunma
Sokakta karşılaştığı husumetlisini tüfekle öldürdü

Eskişehir'de oturan Gökhan M., 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta akşam saatlerinde dolaştığı sırada, husumetlisi olduğu belirtilen Okan Demiralay ile karşılaştı. İkilinin arasında tartışma çıkması üzerine Gökhan M., aracından aldığı pompalı tüfekle Demiralay'a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Okan Demiralay, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan M.’yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edilen Gökhan M., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirCinayetHusumet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı
Bursa'da depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı
Zonguldak'ta pazar yerinde yangın
Zonguldak'ta pazar yerinde yangın
Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi
Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi
Kapıkule'de 'alışveriş çadırı' tartışması
Kapıkule'de 'alışveriş çadırı' tartışması
Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi
6 bin 600 nüfuslu Amasra, bayramda 150 bin turisti ağırlayacak
6 bin 600 nüfuslu Amasra, bayramda 150 bin turisti ağırlayacak
Bursa'da 'sabotaj' şüpheli yangında 30 hektarlık alan zarar gördü
Bursa'da 'sabotaj' şüpheli yangında 30 hektarlık alan zarar gördü
Çeşme'de tur otobüsü yandı
Çeşme'de tur otobüsü yandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans