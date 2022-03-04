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Sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı

ADANA'da sokak ortasında elinde silahla yürüyen Ergün D., kendisini fark edip 'dur' ihtarında bulunan sivil polis ekiplerine ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, ekip aracına bir mermi isabet etti. Şüpheli gözaltına alındı.

04 Mart 2022 Cuma 09:19
Sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, bir kişinin elinde silahla yürüdüğünü fark etti. Şüpheli, kendisine 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan bir mermi, ekip aracına isabet etti. Polislerin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, TEM ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, havaya ateş ederek kaçan şüpheli fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda ismi Ergün D. olduğu belirlenen şüphelinin daha önceden silahlı yaralama ve kurşunlama suçlarına karıştığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSokakSilahPolisSeyhanDenizli Mahallesi
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