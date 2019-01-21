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Sokak sokak gezip çöp topluyorlar

Eskişehir'in Odunpazarı İlçe Belediyesi'nde çalışan Aysun Tabak (46) ve Birgül Küçük (41) çöp kamyonu ve kamyonetle her gün sokak sokak gezerek çöp topluyor. Tabak ve Küçük, kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğini belirtti.

Sokak sokak gezip çöp topluyorlar

Eskişehir'in Odunpazarı İlçe Belediyesi'nde çalışan Aysun Tabak (46) ve Birgül Küçük (41) çöp kamyonu ve kamyonetle her gün sokak sokak gezerek çöp topluyor. Tabak ve Küçük, kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğini belirtti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:10
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Sokak sokak gezip çöp topluyorlar

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Aysun Tabak ve Birgül Küçük, çöp kamyonu ve kamyonetle her gün sokak sokak gezerek çöp topluyor. Tabak ve Küçük, en büyük şikayetlerinin zamansız çıkarılan çöpler olduğunu belirtti.

Çöp kamyonu kullanan evli ve 2 çocuk annesi Aysun Tabak, kadınların öncelikli olarak kendilerine güvenmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapıyorum. Mesleğe ilk olarak çavuş olarak başladım. Sonra şoförlük teklifi gelince, araç kullanmayı da sevdiğim için şoförlük kadrosuna geçtim. Eşim bana çok destek oldu. İşimi seviyorum. Sabah işbaşı yapıyoruz. Ben İstiklal Mahallesi tarafına bakıyorum. Konteynerleri, zamansız çıkan çöpleri topluyoruz. Çevrenin bize bakış açısı gayet güzel. Özellikle bayanlar çok memnun oluyorlar. Trafikte bize öncelik tanıyorlar. Kadınlara mesajım; Etrafta, 'Kadınlar şu işi yapamaz, bu işi yapamaz', 'El âlem ne der'lerimiz var. Yani onlara çok fazla kulak asmayıp, çalışsınlar. İlk önce ne yapmak istediklerine karar versinler. Kendilerine güvensinler. Bir şekilde başlasınlar."

Evli ve 2 çocuk annesi Birgül Küçük ise kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğini söyledi. En büyük sorunlarının zamansız çıkarılan çöpler olduğunu ifade eden Küçük, "7 yıldır belediyede çalışıyorum. 3 yıldır da şoförüm. Ben Hamamyolu bölgesine bakıyorum. Mesleğin zorluğu yok. Ben işimi çok seviyorum. Ben insanların yoğun olduğu bir bölgedeyim. Trafikle çok uğraşıyorum diyemem çünkü dubalarla trafiğe kapalı bir alanda çalışıyorum. Çöp bırakma zamanlarına dikkat edilirse çok sevinirim. Sürekli çöp çıkartılıyor. Halkımız da biraz duyarlı olursa daha iyi olur. Ben küçük pikap türü bir araç kullanıyorum. Büyük aracın insanların olduğu bölgeye girmesi riskli olduğundan dolayı bu aracı kullanıyorum. Ama büyük araç da kullanabiliyorum. Genelde bizi çok seviyorlar ve şaşırıyorlar. Başka şehirlerden gelen vatandaşlar 'Bizim ilimiz de neden yok?' diye soruyorlar. Kadınlar her şeyi yapabilir. Bayan, erkek diye bir ayrımı olan bir şey değil. İstedikten sonra her şey olur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirKadınlar
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