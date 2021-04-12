SOBALARI İLE İNSANLARI ISITIP, AŞLARINA LEZZET KATIYOR..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında 12.belgeselinde Soba Ustası Mehmet TOPÇU'nun (72) hayatını ve zanaatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda soba ustalığı ile uğraşan Mehmet Topçu (72) icra ettiği zanaatı ile genç yaştan buyana 50 yıldır mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1949 yılında Trabzon ili Of ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Topçu, 1960 yılında İznik'e yerleşen ve çocukluk yıllarından itibaren Amcası Sabri ustanın yanında çalışmaya başlayan Topçu, ilk işlerinin kalaycılık olduğunu ve güğümler, yoğurt bakırları, su bakırları, kazan ve benzeri birçok işler yapıyorduk. Bu sokakta iki dükkanımız vardı. Biri Bakır ve kalaycılık üzerine diğeri ise soba üretimi üzerine idi. İlkokul ve Ortaokulu İznik'te Meslek Lisesini Bursa'da okuyan Mehmet Topçu İki yıl İller Bankasında çalışıp daha sonra Kalaycılık ve soba mesleğine başladım" dedi.

"61 YILDIR İZNİK'TE ÜRETİYORUM"

Mesleğe başladığı çocuk yıllardan itibaren zorlukları belgeselde anlatan Soba Ustası Mehmet TOPÇU (72) konuşmasında “Biz çocukluk yıllarından itibaren tatillerde ustalarımızın yanında gecemizi gündüz ederek çalışıyorduk. Bazen boş vakitlerimizde Mile oynayıp, İznik gölünde yüzerdik. Lefke kapı üzerinde kalelere çıkıp altından eşek, öküz ve beygir arabaları ile yük taşıyan araçları gözlüyorduk. Su akan hendekten atlayan at arabalarını izlemek bizlere bir oyuncak gibi geliyordu. Ayrıca inler önünde bulunan Roma Tiyatrosunda arkadaşlarla oyun oynayıp tonozlara saklanırdık diye konuştu.

HER AİLE FARKLI SOBA İSTER.

Sobanı yapımı baştan aşağı anlatan Soba Ustası Mehmet Topçu Her aile kendine göre boy boy soba yaptırırdı. Bizden önce teneke sobalar vardı. Onlar çabuk deforme olurdu. Bizim yaptığımız sobalar dayanıklı olurdu. Sobalarımızı İznik'in tüm köyleri, Yalova, Karamürsel, Gölcük ve Çevre il ve ilçeler bizden gelip alırdı. O zaman sobalar insanların vazgeçilmezi idi. Evleri ısıttıkları gibi, ekmeğini, yemeğini, sularını hep bizim yaptığımız kuzine sobalar ile ihtiyaçlarını giderirlerdi. Sobalarımızın her haznesi farklı kalınlıkta olurdu. Şimdi ise doğalgaz geldi ihtiyaçlar farklılaştı. Gün geçtikçe soba işi de kaybolmaya ve fabrikalaşma ile bitme noktasına geldi. İznik'te Üzüm Bayramını Rahmetli Belediye Başkanı Erdoğan Savaş ile başladı. Bu üzüm bayramında her üretici ürünlerini tanıtırdı. Tüm dükkan ve araçlar üzüm asmaları ile donatılıp, yarışmalar yapılırdı. Üreticiler ödüllendirilirdi. Üzüm Bayramı 3 gün 3 gece sürer, Ülkemizin her tarafından folklor ekipleri gelip gösterilerini sunardı. Bu tanıtımlar sayesinde üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı bulurdu. Üzüm Bayramı ve İznik Panayırı İznik'in tanınmasına büyük öncülük etmiştir dedi. Gençliğe tavsiyelerde bulunan Mehmet TOPÇU Gençlere tavsiyem okuyun, herhangi bir meslek öğrenin. Babanızın arazisinde veya kendi işinizde okumuş olarak devam edin. Üretim çok önemli ve değerlidir her zaman üreten kazanır. Hazıra dağ dayanmaz dedi.