SİYAH BEYAZ ŞARKILAR SES YARIŞMASI ADAYLARLA EGE TV' DE BAŞLIYOR! 

GAZİANTEP

Ecs medya yapım Yönetim kurulu başkanı Erdal Açık 1960 ,1990 arası şarkıların seslendirdiği yarışmamıza 17 yarışmacı yarışacak değişik illerden katılan yarışmacılara zamanda yolculuk yapacağız.

Jüri koltuğunda T.H..M sevilen sesi Necla Akben Sümer Ezgü Anadolu rock müziğin sevilen sesi Şafak Sönmez ve magazin gazeteci televizyoncu usta gazeteci Burhan Akdağ olacak her hafta kırmızı koltukta birbirinden değerli sanatçılar konuk jüri olacak. Erdal Açık kalpleri tamir eden bir program olacak her şarkının anısı aşkın bir acısı vardır. 20 Haziran 2021 tarihinde saat 20 ; 30 Türkiye'nin Televizyonu Ege Tv bekliyoruz..dedi

ESKİŞEHİR ADAYLARINA DESTEK SİYAH BEYAZ SES YARIŞMASINA MÜZİSYEN ‘’ SERPİL YILDIRIM ‘’ ve '' MUSTAFA DUTLU ''ADAY

Eskişehir doğumlu müzisyen Serpil Yıldırım 10 yıldır şarkı söylemeye devam ediyor Müzik tutkusu küçük yaşlarda başlayan söz ve müziği Serpil Yıldırım’a ait olan üç şarkı yapmıştır İzmir’de gerçekleşecek olan proje 20 Haziran 2021 tarihinde ulusal televizyon kanalında izlenmek üzere Erdal Açık’a ait Siyah Beyaz Şarkılar ses yarışmasına aday olmuştur Müzisyen ve ses sanatçısı Serpil Yıldırım’a destek vermeniz için cep telefonunuza SBTURK ( boşluk bırak ) 508 Aday No yaz 3969 ‘a kısa mesajla desteklerinizi bekliyor Tüm operatörden ücretlendirme mesajı 3 TL’dir

SİYAH BEYAZ ŞARKILAR EGE TV MEDYA TANITIM SORUMLUSU NİHAT İLİKCİOĞLU YETKİLENDİRİLDİ!

Ecs Medya Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Açık tarafından Siyah Beyaz Şarkılar Ege TV Medya Tanıtım Sorumlusu Nihat İlikcioğlu yetkilendirildi

Nihat İlikcioğlu'nun yetkisi '' Siyah Beyaz Şarkılar '' adayların tanıtımlarıyla ilişiği olup gazetenin basın ilkelerine uygunluk durumunda yayınlanır

Ege TV Medya Sorumlusu Nihat İlikcioğlu' na baskı şiddet, cebri, rüşvet vs vs Ege Tv İmtiyaz sahibi ve yöneticilerin tanıdıkları araya konularak müeyyide ( yaptırma gücü ) ile haber yayınlatamaz.. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48