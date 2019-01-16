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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

SİVAS'ta, kar, buzlanma ve bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

SİVAS'ta, kar, buzlanma ve bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:49
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri'ye giden Erdoğan Alıcı (47) yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma ile bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Şoför ve muavinleriyle birlikte toplam 25 kişinin bulunduğu otobüsteki 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 3 yolcu, kazanın ardından olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Soğuk havadan etkilenen diğer yolcular da tedbir amacı ile hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Devrilen otobüsün kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasOtobüsTrafik Kazası
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