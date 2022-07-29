Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.548,36
ALTIN
1.017,11
DOLAR
17,95
STERLİN
21,89
EURO
18,36
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Arife Kayer (61) öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.

29 Temmuz 2022 Cuma 10:48
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolunda Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Emirhan Altay (19) yönetimindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile Selver Soysal'ın (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Bahattin Sancar (22), Enes Altay (18), Kadriye Şahin (44), Osman Kayer (68) ve Arife Kayer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasSivasAnkara Kara YoluGültepe MahallesiKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbedilen kadın otobüs şoförü: İnatla işimize, mesleğimize sarılmamız lazım
Darbedilen kadın otobüs şoförü: İnatla işimize, mesleğimize sarılmamız lazım
Nehirde kaybolan oto tamircisinin 6’ncı günde cansız bedeni bulundu
Nehirde kaybolan oto tamircisinin 6’ncı günde cansız bedeni bulundu
Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor
Çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor
Kapatılan TAG Otoyolu, çamurdan temizleniyor
Kapatılan TAG Otoyolu, çamurdan temizleniyor
Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü
MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Husumetlisini öldürüp, 20 kilometre giderek eşi ile komşusunu da vurdu
Husumetlisini öldürüp, 20 kilometre giderek eşi ile komşusunu da vurdu
Trabzon’da, 'Uluslararası Horon Festivali' başladı
Trabzon’da, 'Uluslararası Horon Festivali' başladı
80 bin ton hurda kağıt kül oldu
80 bin ton hurda kağıt kül oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول