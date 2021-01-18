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Sivas'ta kısıtlamadan çıkanlar, soğuğa aldırış etmedi

Sivas'ta hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Soğuk havaya rağmen kısıtlama sonrası kentin işlek caddelerinde insan yoğunluğu yaşandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:01
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Sivas'ta kısıtlamadan çıkanlar, soğuğa aldırış etmedi

SİVAS - Kent merkezinde aralıklarla 4 gün süren kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle, kent sakinleri soğuk havaya rağmen cadde ve sokakları doldurdu. Soğuk hava dalgasının kentte birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

'ALIŞIK OLDUĞUMUZ SİVAS HAVASI'

Sivas'ta hava durumunun mevsim normallerine döndüğünü belirten vatandaşlardan Murat Arıuçar (23), "İnsanların artık dışarı çıkması gayet normal bence. Evde durmak psikolojimizi de olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Belki de daha sakin olacağını düşünerek soğuk havadan istifade dışarı çıkmış olabilir insanlar. Alışık olduğumuz Sivas havası var. Kar yağmasının ardından böylesi bir soğuk bekliyorduk. Beklenen de gerçekleşti" dedi.

Alışveriş için çarşıya inen Merve Nur Ceran (27) ise, "Havalar çok soğudu. İnsanlar bu hızlı değişime alışamamış olabilir. Sokak hayvanlarını da unutmayalım. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olalım. Bu gece eksi 18 dereceye kadar düşeceği söyleniyor. Alışveriş yapmam gerektiği için çıktım ben. Çoğunun da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Zorunlu bir işi olduğundan dışarı çıkmışlardır. İnsanların koronavirüs tedbirlerine dikkat ettiğini düşünüyorum. Dikkatli davranılmayan yerlerde de uyarıyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivasSoğuk HavaKısıtlama
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