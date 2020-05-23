Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece düştü

Sivas'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. 81 ilde aynı anda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk günde sabah saatlerinde kentteki hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde etkili olan yağışlı havanın ardından ani sıcaklık düşüşü görüldü. Kısıtlama nedeni ile sokağa çıkanların sayısı azaldığından vatandaşlar durumdan olumsuz etkilenmedi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayanların ise yeniden kışlık kıyafetler giydiği görüldü. Meteoroloji verilerine göre kentte Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında 9 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bayramın 3'üncü gününden ise sonra ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

YAYLAYA KAR YAĞDI

Sivas'ta hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede, çam ormanları arasındaki Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı. Yaylacılar ise güne kar sürprizi ile uyandı. Bahar nedeni ile yeni açan kır çiçeklerinin üzerleri karla kaplandı.