Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93981
ALTIN
284.038
DOLAR
5.9263
STERLİN
7.4337
EURO
6.5365
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar...
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki...
Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor
Bursaspor, son yılların en düşük...
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın

Sivas'ta kent merkezi yakınlarındaki bir at çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte büyük hasar oluştu.

Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın

Sivas'ta kent merkezi yakınlarındaki bir at çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte büyük hasar oluştu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:59
17 Okunma
Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın

SİVAS - Gece yarısı 00.05 sıralarında kent merkezinde Kardeşler Mahallesi yakınında Fatih E.'ye it bir at çiftliğinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yapıyı tamamen sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binanın ahırında yer alan 7 at zarar görmeden kurtarıldı. Ahşap malzeme nedeni ile kısa sürede alevlerin tüm binayı sardığı yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler binada soğutma çalışması başlattı. Polis ekipleri de yangın yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
At çiftliğiSivasYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün
Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün
Gaziemir'de, pazarcılar eylem yaptı
Gaziemir'de, pazarcılar eylem yaptı
Atatürk'ün Manisa'ya Gelişi Coşkuyla Kutlandı
Atatürk'ün Manisa'ya Gelişi Coşkuyla Kutlandı
Antalya'da, ekimde deniz keyfi
Antalya'da, ekimde deniz keyfi
Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu
Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu
Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı
Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı
Çeşme'de yağmur altında kıyı ve deniz temizliği
Çeşme'de yağmur altında kıyı ve deniz temizliği
Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı
Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı
Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi
Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans