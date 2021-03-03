Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
410.586
DOLAR
7.4259
STERLİN
10.3892
EURO
8.9652
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi

Sivas’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' verilmesi hedefleniyor. Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, ülke genelinde 100 bin kişiye afet çantası dağıtılacağını söyledi.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:38
5 Okunma
Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi

SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021'i 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmesiyle AFAD İl Müdürlüğü, toplumda afet farkındalık bilincinin artmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek için AFAD Sivas Müdürü Nazif Ekinci, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekinci, afete hazır bir toplumun daha bilinçli hareket edeceğini söyledi. Ekinci, "2021 yılı İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. Afet yılında hedefimiz ülke genelinde 51 milyon, Sivas ilimizde de 400 bin vatandaşımıza temel afet farkındalık eğitimi vermek. Yaklaşık 1,5 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve farklı kesimlere çeşitli eğitimler veriyoruz. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle toplumda afet farkındalık bilincinin artırılmasına yönelik olarak bir dizi faaliyetler yürütmekteyiz. Sivil tolum örgütleri ve afet gönüllülerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza 1 saatlik temel afet farkındalık eğitimlerimi veriliyor. Verilen bu eğitimler yıl boyu devam edecek. Vatandaşlarımızın afet bilinci noktasında evlerinden dahi eğitim almaları mümkün. Alınan eğitimler ile bilinçli aile ve birey olmaları noktasında yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar bu noktada eğer afet gönüllüsü olurlarsa ileride meydana gelecek afetlerde daha hazır ve bilinçli hareket eder" diye konuştu. 

100 BİN AFET ÇANTASI DAĞITILACAK

Bu yıl ülke genelinde 100 bin kişiye afet çantası dağıtılacağını söyleyen Ekinci, "Bakanlığın yapmış olduğu çalışma ile 100 bin adet afet acil durum çantası yaptırılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra da toplumun belirli kesimlerine dağıtılacak. Belediyelerimiz ve diğer imkanı olan gruplarımız da afet çantası yapıp çoğaltarak mümkün mertebe halka dağıttığı taktirde daha geniş tabana yayılır. Afetler anlamında eksik olan hususu da afetler yılı vesilesiyle yerine getirmiş, tamamlamış oluruz, diye düşünüyorum" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 03.03.2021 14:42
Anahtar Kelimeler:
Temel Afet EğitimiSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YILDIRIM’DA KARİYER SOHBETLERİ BAŞLIYOR
YILDIRIM’DA KARİYER SOHBETLERİ BAŞLIYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ BUTTİM, BURSA’YA DEĞER KATIYOR..
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ BUTTİM, BURSA’YA DEĞER KATIYOR..
Eriyen kar suları, Kızılırmak'ın debisini yükseltti
Eriyen kar suları, Kızılırmak'ın debisini yükseltti
EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme
EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme
PKK'ya destek veren derneğe operasyon
PKK'ya destek veren derneğe operasyon
MAHKEME KARARINI YİNELEDİ
MAHKEME KARARINI YİNELEDİ
Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı
Bodrum'da deniz çekildi, kral yolu gün yüzüne çıktı
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu  
100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı, canından oldu  
Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza
Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma