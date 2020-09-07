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Şırnak'ta yetiştirilen yer fıstığı Osmaniye’ye rakip oldu

ŞIRNAK’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde huzur ortamıyla beraber devlet desteği ve çeşitli projelerle çiftçiliğe yönelen bölge halkının yetiştirdiği yer fıstığı, hem üretim konusunda Türkiye’de ana merkez olarak bilinen Osmaniye’ye rakip oldu, hem de bölge insanının geçim ve istihdam kaynağı oldu. Ziraat Mühendisi Halit Kayek, Şırnak ve çevresinde geçim kaynağı olarak görülen Habur Gümrük Kapısı’nın yerini artık çiftçiliğin aldığını belirterek, "Çiftçilerimizin çoğu artık farklı farklı ürünler yetiştirerek geçimini sağlamaktadır" dedi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:32
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Şırnak'ta yetiştirilen yer fıstığı Osmaniye’ye rakip oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde huzur ortamının oluşmasıyla birlikte bölge halkı tarıma daha çok yöneldi. Devlet desteği ve sulama projeleriyle beraber artan ürün çeşitliliği ve rekolteyle, bazı ürünler diğer bölgelerde yetiştirilen ürünlere rakip olmaya başladı. Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde de her yıl rekoltesi artan ürünlerin başında gelen ve yaklaşık 120 bin dönüm alanda gerçekleştirilen yer fıstığı üretimi Türkiye'de üretim bakımından ana merkez sayılan Osmaniye ile yarışmaya başladı. Ürün bolluğuyla birlikte artan istihdam ile de köyden kente göçün önüne geçildi.

Silopi’ye bağlı Ortaköy köyünde 150 dönüm arazisinde yer fıstığı yetiştiriciliği yapan Nevzat Binici, 30 kişiyi istihdam ediyor. Binici, "Hem memleketimize hem Şırnak’a hem de Silopi’ye güzel bir katkı yapmak istedim. İnşallah güzel bir verim alırız. Hem biz güzel bir kar elde ederiz” diye konuştu.

‘ŞOFÖRLÜĞÜ BIRAKTI, TARIMA YÖNELDİ’

Daha önce Türkiye-Irak arasında şoförlük yapan Sekvan Boğdu ise ekmek parası için gittiği Irak’ta çektiği zorluklar sonrası işi bıraktığını ve köyüne gelerek çalışmaya başladığını ifade ederek, "Kendi toprağımızda, kendi memleketimizde, kendi köyümüzde topraklarımızı kalkındıralım. Ekmek yiyelim. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Oradaki rezilliği çekeceğimize kendi memleketimizde, toprağımızda çekelim daha iyidir. Kazancımız da iyidir. Allah’a çok şükür ailemizi geçindiriyoruz. Bir ekmek çıkartıyoruz. Ortaköylüyüm. Irak’a gidiyordum. Orada çektiğim rezilliği ve eziyeti burada görmüyorum. Burada tarla suluyorum, zorluk çekmiyorum”" dedi.

‘HABUR GÜMRÜK KAPISININ YERİNİ ÇİFTÇİLİK ALDI’

Ziraat Mühendisi Halit Kayek ise Türkiye’de yer fıstığının ana merkezinin Osmaniye diye bilindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Halbuki Şırnak bölgesinde özellikle Silopi ve Cizre ovasında yaklaşık olarak 120 bin dönüm dekar alanda yer fıstığı üretimi yapılmaktadır. Bölgemizde geçim kaynağı olarak her zaman Habur Gümrük Kapısı olarak görülürdü. Artık bunun yerini çiftçilik aldı, üreticilik aldı. Çiftçilerimizin çoğu artık farklı farklı ürünler yetiştirerek geçimini sağlamaktadır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakYer Fıstıı
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