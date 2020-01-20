Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
122620
ALTIN
296.978
DOLAR
5.9178
STERLİN
7.6891
EURO
6.5600
TÜRK DÜNYASINDAN USTALAR GEÇİDİ 
Son Dakika
TÜRK DÜNYASINDAN USTALAR GEÇİDİ 
Eğitmenden ailelere ve öğrencilere tavsiyeler
Eğitmenden ailelere ve öğrencilere tavsiyeler
Uşaksporlu futbolcular şaşkın ama gururlu
Uşaksporlu futbolcular şaşkın ama gururlu
Türkiye saç ekiminde birinci sırada; En çok İtalyanlar geliyor
Türkiye saç ekiminde birinci sırada;...
'Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir'
'Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

Şırnak'ta terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 595 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

Şırnak'ta terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 595 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:15
8 Okunma
Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

ŞIRNAK - Kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 595'i, bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, bugün çekilen kura ile birlikte terör mağdurları için yapılan 5 bin 716 konuttan 2 bin 824 konutun hak sahiplerine dağıtılmış olacağını söyledi. Eren, "Terörden zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından konutlar yapılmakta. Yapılan konutların teslimi il müdürlüğümüzce gerçekleştirmektedir. Merkezde 9 etabımızı tamamladık bugün 5’inci etabın kurasını gerçekleştireceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Konutlarını alan vatandaşlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız epey bir zamandır konut özlemi ile beklemekteydiler. Sadece konutlarına değil, evlerine değil, akrabalarına, topraklarına, Şırnaklarına kavuştular. Konutlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerör MağdurlarıKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM’de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
AVM’de yangında onlarca dükkan kullanılamaz hale geldi
Çay ocağında silahlı çatışma
Çay ocağında silahlı çatışma
İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi
İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
ADANA’DA UYUŞTURCU OPERASYONU
ADANA’DA UYUŞTURCU OPERASYONU
Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı
Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı
Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi
Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi
Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza
Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza
Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu
Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans