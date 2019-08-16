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Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

Sinop'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci köyü balıkçı barınağına çekildi.

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

Sinop'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci köyü balıkçı barınağına çekildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:57
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Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

SİNOP - Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı. 

BALON TAKTİĞİ KULLANILDI

Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve 'balon' diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü balıkçı barınağına çekildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinopKaraya Oturan Gezi Teknesi
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