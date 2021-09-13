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Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi

HAKKARİ'de İran'a sıfır noktasında bulunan Esendere beldesindeki meyve bahçelerinde son yılların en iyi verimi alındı. Ülke genelindeki kuraklığa rağmen böyle bir verimin yaşandığını belirten Lokman Fırtına "İlk kez bu kadar elma yetişti. Bu yıl 200 ton elma hasadı, yapmayı bekliyoruz. İran ve Irak başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden de talep alıyoruz" dedi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 11:13
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Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki elma bahçeleri, üreticinin yüzünü güldürüyor. Ülke genelindeki kuraklığa rağmen bu yıl son 5 yılın en iyi veremini almayı bekleyen üreticiler, hasat zamanı için gün sayıyor. 350 dönüm arazide 8 bin meyve ağacı olan Lokman Fırtına, bu yıl 200 ton ürün beklediklerini söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 120 ton hasat yaptıklarını belirten Fırtına, "Bu yılki verimden çok memnununz. Başta İran ve Irak olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden de talep alıyoruz. 50 yıldır, bu bölgede meyvecilik yapıyoruz. Günümüzün büyük bir bölümü de bahçe geçiyor. Bahçede çalışmak artık bir hobi haline geldi. Hasat yapmaya başladık. Komisyoncular dışında dışarıdan da talep alıyoruz. Bahçemizde 7 çeşit erik, 4 çeşit kayısı, 3 çeşit şeftali, 5 çeşit elma, armut, ayva, üzüm ve ceviz var. Bu ağaçların büyük bölümünü elma ağaçları oluşturuyor. Babam 2 dönümle başlamıştı. Şimdi ise 350 dönüm arazi üzerinde 8 bin meyve ağacımız var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaElmaElma BahçesiEsendere
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