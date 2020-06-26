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Sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler artırılarak fanlı dezenfeksiyon ünitesi kuruldu. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, sınır kapısından girenlere ayrıca maske ve kit verildiğini belirtti.

26 Haziran 2020 Cuma 17:05
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Sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu

EDİRNE - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişleri sürüyor. Karayoluyla gelen gurbetçilerin yoğun olarak ülkeye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu’nun aldığı kararla sınır kapısına girişte fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu. Üniteden geçen araçlar dezenfekte edildikten sonra içindekilerin termal ve manuel olarak ateşleri ölçülüyor. Ülkeye giriş yapanlara Edirne Valiliği Çevre Müdürlüğü Vakfı tarafından kurulan kabinde, içinde maske ve dezenfektan solüsyonu ile alınacak önlemlerin yazılı olduğu kit veriliyor. Koronavirüs tedbirleri Kapıkule Sınır Kapısı'nın yanı sıra Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında da uygulanıyor. 

KİT VERİLİYOR

Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla sınır kapılarında tedbirlerin artırıldığını belirten, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü, Ali Eraslan, "Ülkemizin Covid-19 mücadelesi kapsamında almış olduğu tedbirler bir tanesi de Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarımızda, dezenfeksiyon yapmak suretiyle araç dezenfektasyonunu sağlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'ye giriş yapan tüm araçlara içerideki vatandaş sayısına bakılarak, maske ve dezenfektan kitini verip, gerekli bilgilerin olduğu broşürü kendilerine takdim ediyoruz. Araç dezenfektasyon ünitemiz otomatik olarak çalışmakta ve her giren araç dış aksam bakımından dezenfekte edilmektedir. Vatandaşlara ise, Covid-19 ile ilgili bilgi broşürleri takdim ediyoruz" dedi.

GURBETÇİLER MEMNUN

Yaz tatilini memleketi Karaman'da geçirmek için ailesiyle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Duran Kara, alınan önlemleri çok güzel bulduğunu söyledi. Kara, "Ben Belçika'dan geliyorum, geçtiğim sınır kapılarında böyle bir önlem görmedik. Çok şükür Türkiye'de bu önlemler var. Uygulamayı çok güzel buluyoruz. Bu da Türkiye'nin farkı" dedi.

Almanya'dan İstanbul'a giden Abdülaziz Bulut, ise, "Gerekli bir uygulama, ülkeye giriş-çıkış yapan herkesin bu şekilde kontrol edilmesi lazım. Doğru buluyorum. Vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Yollar çok boştu, rahat geldik. Kimse korkmasın gelsin" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıFanlı Dezenfektan ünitesiEdirneBulgaristan
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