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'Sincap adamlar', Kazdağları'ndaki 40 metrelik ağaçları buduyorlar

17 Şubat 2022 Perşembe 14:04
'Sincap adamlar', Kazdağları'ndaki 40 metrelik ağaçları buduyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'na gelen ve 'sincak adam' olarak adlandırılan işçiler, 40 metre yüksekliğe ulaşan karaçam ağaçlarını budamaya başladı. 500 ağaç budayacaklarını belirten Enver Çetin "28 yıldır bu işi yapıyorum. Alttaki genç tabakaya zarar vermeyecek şekilde budamasını yapıyoruz" dedi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nce Kazdağları’nda gençleştirme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında 'sincap adam' olarak da bilinen işçiler, işbaşı yaptı. İşçiler, uzunluğu 25 ile 40 metre arasında değişen karaçam ağaçlarını buduyor. Türkiye genelinde 12 kişi olduklarını belirten Enver Çetin, Kazdağları'na 4 kişi geldiklerini ve 500 ağaç budayacaklarını söyledi. Gençlerin bu işe önem vermediğini ve kimseyi yetiştiremediklerini vurgulayan Çetin "28 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim işimiz, çam budamak. Alttaki genç tabakaya zarar vermeyecek şekilde budamasını yapıyoruz. İşe ilk başladığımda ister istemez korkuyordum. Alıştıktan sonra yerde korkuyoruz, ama yukarıda korkmuyoruz" dedi. Çetin ayrıca aylık 15 ila 20 bin lira maaş kazandıklarını belirtti. 

'YETİŞMİŞ ÇOK FAZLA ÇALIŞAN KALMADI'

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Gürgen Dağı Orman İşletme Şefliği bölgesinde, Orman Genel Müdürlüğü'nce stratejik planlama çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran da şunları söyledi:

"Ormanlarımızın sürekli olarak işletilebilmesi amacıyla doğal gençleştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda da yaklaşık 18,5 hektarlık sahada, 2014 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında gençlik elde edilmiş durumda. Tamamen ağaçların kendi tohumlarından elde edilen genç ağaçların, en az zayiatla üzerindeki ağaçların kesilip, sahadan çıkarılması amacıyla budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Budamacı arkadaşlarımız kendi tedbirlerini alarak ağaçlara çıkıyor. Budama ekibi Kütahya’dan geliyor. Bu konuda yetişmiş çok fazla çalışan kalmadı" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 17.02.2022 14:17
Anahtar Kelimeler:
Sincap AdamlarKazdağlarıAğaçBudama
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