Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden şimşeklerin gökyüzündeki dansını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
DHA
Karabük’te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Karabük’te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden şimşeklerin gökyüzündeki dansını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
DHA