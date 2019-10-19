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Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Karabük’te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Karabük’te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 09:36
5 Okunma
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden şimşeklerin gökyüzündeki dansını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarbükŞimşekYağmur
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