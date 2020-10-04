Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
Son Dakika
Başkan Böcek'in kritik süreci devam...
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Son Dakika
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Son Dakika
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Son Dakika
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi

TÜRKİYE'de ilk olan Side Su Altı Müzesi'nde, koronavirüs nedeniyle mart ayında yasaklanan ve 1 Temmuz'dan itibaren yeniden serbest olan dalışlarda, Rus ve İngiliz turistler ilk sırada yer alıyor.

04 Ekim 2020 Pazar 12:45
5 Okunma
Side Su Altı Müzesi'ne, Rus ve İngiliz ilgisi

Anadolu'nun zenginliklerinin anlatıldığı, 117 heykelden oluşan koleksiyona sahip Antalya Manavgat'taki Side Su Altı Müzesi, Side'nin 1,5 mil açığında, 6 ile 24 metre derinliklerde yer alıyor. Açıldığı 2015 yılından bu yana ağırlıklı yabancı turistler olmak üzere 50 binin üzerinde kişinin dalış gerçekleştirdiği müze, tüm turizm sektöründe olduğu gibi pandemiden olumsuz etkilendi. 1 Temmuz'da dalışların yeniden serbest olduğu müzeye, son günlerde yabancı ve yerli turist ilgisi artmaya başladı. Turistlerin mavi suların altındaki yolculuğuna, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Taner Şahakalkan da eşlik etti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Side Su Altı Müzesi'nin Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük su altı müzesi olduğunu belirten dalış merkezi sahibi Ferhat Tekin, 1 Temmuz itibarıyla pandemi nedeniyle yasaklanan dalışların yeniden başladığını belirterek, "İnşallah güzel olacak. Türkiye'den de gelenler oluyor fakat az. Daha çok görsünler istiyoruz. Türkiye'nin en büyük su altı müzesini herkes görsün, bir kez dalış yapsın. Paha biçilmez bir güzellik. Derinlik 6-24 metre arasında, herkese hitap edebiliyor. Özellikle yabancılardan talep çok" dedi.

Pandemi öncesinde tekne kapasitesi 52 iken, pandemi sürecinde 26 kişiye düşürüldüğünü belirten Tekin, "Özellikle yabancı turistlerden çok talep alıyoruz. Başta Ruslar ve İngilizler geliyor. Ardından ise Türk turistler. Bir dalış maliyeti yemek ve transfer dahil 250-350 TL arasında değişiyor. Saat 09.00'da Side Limanı'ndan tekneyle hareket ediyoruz. Dalış öncesi misafirlere gruplar halinde brifing veriliyor" diye konuştu.

ACEMİLER 6 METREYE KADAR

Brifing sonrasında 1 kişiye 1 eğitmen düşecek şekilde 4'er kişilik gruplar halinde dalışların yapıldığını söyleyen Tekin, "Acemiler için 6 metreye kadar olan derinlikteki dalışlar 20 dakika sürüyor. Bu derinlikte semazenler, Türk bayrağı ve Türkiye yazısı, Suriye'deki savaştan kaçarken denizde hayatlarını kaybeden çocuklar anısına yapılan çiçek bahçesi, deniz kızı ve Apollon Tapınağı'nın minyatürünü görmek mümkün" dedi.

'DALIŞ YAPAN SAYISI 500'Ü AŞTI'

Bir yıldızlı lisanslıların deve kervanı olan derinliğe kadar dalış yapabildiğini anlatan Tekin, "İki yıldız ve üstü dalışçılar ise 18 metre derinlikte Kurtuluş Savaşı askerleri, Poseidon heykeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gemi batığını görebiliyor. Bu dalışlar 24 metreye kadar yapılabiliyor. Yasakların kaldırılmasının ardından bugüne kadar 500'ü aşkın kişi dalış yaptı. Turizm hareketliliğine bağlı olarak talep de artıyor" diye konuştu.

EN BÜYÜĞÜ POSEİDON

Side Su altı Müzesi'nin Türkiye'nin ilk su altı müzesi olduğuna dikkat çeken Tahsin Ceylan ise müzede Mevlana, Poseidon, Efes Antik Kenti heykelleri ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan tematik heykeller olduğunu söyledi. Ceylan, "Görmeyen su altı meraklıları mutlaka görsün. Pandemi sonrasında bu bölgede ilk dalışlarımızı yapıyoruz" dedi.

Meksika'daki 400 heykelli Su Altı Müzesi'nden sonra 117 heykelle dünyada ikinci sırada yer alan müzede, yılda yaklaşık 10 bin kişi dalış yapıyor. Yılın 6-7 ayı dalışın mümkün olduğu müzede 3,5 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığındaki Poseidon en büyük heykel.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Side Su Altı MüzesiTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı
Van Gölü sahillerinde 45 ton çöp toplandı
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu
Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu
Bursa'da 1 dakikada 100 bin TL'lik soygun
Bursa'da 1 dakikada 100 bin TL'lik soygun
Taksiciden 750 bin TL'lik vurgun iddiası
Taksiciden 750 bin TL'lik vurgun iddiası
Defineciler, İtalyan Mezarlığı'nı tahrip etti
Defineciler, İtalyan Mezarlığı'nı tahrip etti
Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans