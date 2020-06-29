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Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

Antalya'da gün boyu etkili olan sıcak havadan bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:08
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Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

ANTALYA - Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği turizm kenti Antalya'da, sıcaktan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimileri sıcaklığı 26 derece olan denizde serinlerken, kimileri ise sahildeki taşların üzerine uzanarak güneşlendi. Bazıları ise şemsiye altındaki gölgede uyudu. Yüzde 56'yı bulan nem nedeniyle zaman zaman kentin silüetini oluşturan Beydağları görülemedi.

Sahil bandında bulunan 5 metrelik kayalığın üzerine çıkanlar ise buradan denize atladı. Denize girenlerden Ali Bozca, ''Evde oturmaktan sıkıldık. Hava da çok sıcak olunca arkadaşlarımla yüzmek için denize geldim. Kayalıklara çıkıp, denize atlıyoruz, eğlenceli oluyor. Su çok güzel, ilk başta soğuk geliyor ama sonra alışıyorsun" dedi.

Antalya'da bugün hava sıcaklığı 33 derece ölçülürken, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Hava sıcaklığının çarşamba günü 39, perşembe 38, cuma ise 36 derece olacağı tahmin edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sıcak HavaSahilAntalya
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