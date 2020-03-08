Seydişehir'de kaza!

Konya (DHA)

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bir otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Diğer otomobil ise devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki şahıs ile diğer sürücü ve yanındaki ikisi çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.