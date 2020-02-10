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Sevgililer için suda 170 bin lale üretildi

KESME çiçek sektörünün Türkiye'deki en büyük üretim merkezi Antalya'da bir firma, sadece saf su kullanarak, serada topraksız lale üretimi yapıyor.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:20
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Sevgililer için suda 170 bin lale üretildi

Hollanda da uygulanan modeli örnek alarak, kimyasal ve gübre kullanmadan üretim gerçekleştiren firma, 14 Şubat Sevgililer Günü için yurt içindeki çiçekçiler ile marketlere, 170 bin suda lale gönderdi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde faailiyet yürüten bir firma, yaklaşık 6 yıldır suda lale üretiliyor. 500 metrekarelik serada, kimyasal ve gübre kullanılmayan üretimde, Hollanda'da uygulanan model uygulanıyor.

Firma 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, yurt içindeki süpermarket ve çiçekçilere 170 bin adet lale gönderdi. 6 renkte üretilen laleler, her renkten birer tane konularak hazırlanan buketler halinde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel satışa sunuldu.

ÜRETİM 270 BİN ADETE YÜKSELDİ

Lale soğanlarının su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında, 7- 8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarıldığını anlatan Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 500 metrekarelik serada, yaklaşık 4 aylık süreçte bu yıl 270 bin lale üretim hedefleri olduğunu belirten Yolcular, üretimde saf su dışında, kimyasal ilaç ve gübre gibi başka materyal kullanılmadığını kaydetti.

TÜRKİYE'DE SUDA LALE ÜRETİMİNDE TEK FİRMA

Suda lale üretimini yapan Türkiye'deki tek firma olduklarını belirten Anıl Yolcular, 500 metrekarelik serada yaptıkları suda üretimin, aynı büyüklükte toprakta yapılan üretimin 5 katı olduğunu dile getirdi. Yolcular, "Örneğin biz bu alanda 100 bin adet üretirken, toprakta aynı büyüklükteki alanda 20-25 bin adet lale üretilebilir. Su buharıyla ısıtma yapılıyor. 500 metrekarelik alanda bir turda 100 bin adet üretim yapıyoruz. Üç parti üretim yapıyoruz. Küçük alanda hızlı ve fazla mahsul alınabiliyor" dedi.

SEVGİLİLER EN ÇOK KIRMIZI VE SARI İSTİYOR

Suda ürettikleri lalenin en çok talep gördüğü dönemin 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu vurgulayan Yolcular, “Bu yılki toplam üretim planımız 270 bin civarında, Sevgililer Günü için 170 bin adet. Diğer 100 binlik üretim ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanacak. Tamamını yurtiçine gönderiyoruz. Sonrasında yurtdışına da ihracat hedefimiz var. 6 çeşit renkte üretim yapıyoruz,. Ana renkler kırmızı, beyaz, pembe, sarı, mor ve çift rengimiz var. Sevgililer Günü'nde ise en çok kırmızı ve sarı gidiyor. İstihdamda ise kadın ağırlıklı çalışıyoruz, günlük lale üretiminde 30-35 kadın çalışanımız var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sevgililer GünüLaleÇiçek
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