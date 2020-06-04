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Sevgili cinayeti!

Eskişehir'de, Özlem Ç. (32), tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli Özlem Ç. polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

04 Haziran 2020 Perşembe 08:09
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Sevgili cinayeti!
Olay, saat 19.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki apartta meydana geldi. İzmir'den gelen Özlem Ç., sevgilisi Emrah Sanat ile birinci kattaki apart dairede buluştu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem Ç., mutfaktan aldığı bıçağı Emrah Sanat'ın göğsüne sapladı. Sanat kanlar içinde yere yığılırken, Özlem Ç. olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emrah Sanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından  Özlem Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Emrah Sanat'ın acı haberi alan yakınları, olay yerine gelince gözyaşlarına boğuldu. Sanat'ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, Özlem Ç.'nin Huzur Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Özlem Ç.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özlem Ç., işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirCinayetSevgili
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