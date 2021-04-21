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Servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, üniversite personelini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:11
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Servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi çalışanlarını taşıyan Erdoğan Yılmaz yönetimindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsüyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobil, hatalı geçiş nedeniyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan devrilen servis minibüsünden fırlayan Yakup Calkurt, yaşamını yitirdi, araçtaki 7 kişi ile otomobildeki Zahide Hangül adlı çocuk ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Nurcan Kırıcı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın camı kırılarak çıkarıldı. Sağlık görevlileri, 2'si ağır 8 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yakup Calkurt'un cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de kazayı öğrenir öğrenmez bölgeye gelerek, yaralılarla ilgilendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDöşemealtıüniversitesServisOtomobilTrafik KazasıKaza
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