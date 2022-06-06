Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için dün saat 15.00 sıralarında Patnos Baraj Gölü'ne giren M.Ö., bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye Van’dan da dalgıç istendi.

Van Emniyet Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği’nden dalgıç polislerin çalışmasıyla M.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan M.Ö.'nün cenazesi otopsi için Patnos Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.