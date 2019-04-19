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Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarına zarar verdi. İlçede, yıldırım düşmesi sonucu da 4 küçükbaş telef oldu.

Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarına zarar verdi. İlçede, yıldırım düşmesi sonucu da 4 küçükbaş telef oldu.

19 Nisan 2019 Cuma 14:58
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Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu

ANTALYASerik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Büğüş, Yanköy, Gökçepınar ve Etler mahallelerindeki plastik seralar, dolunun ağırlığı nedeniyle çöktü. Bazı seraların da plastik örtüleri yırtıldı. Dolu, 4 mahallede, açık alanda ekili buğday ve karpuz tarlalarına da zarar verdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar gören yerlerde tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan Serik'te, yıldırım düşmesi nedeniyle 4 küçükbaş telef oldu.

DHA

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AntalyaSerikDoluTarım AlanlarıDolu Tarım Alanlarını Vurdu
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