Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu

ANTALYA - Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Büğüş, Yanköy, Gökçepınar ve Etler mahallelerindeki plastik seralar, dolunun ağırlığı nedeniyle çöktü. Bazı seraların da plastik örtüleri yırtıldı. Dolu, 4 mahallede, açık alanda ekili buğday ve karpuz tarlalarına da zarar verdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar gören yerlerde tespit çalışmalarına başladı.



Öte yandan Serik'te, yıldırım düşmesi nedeniyle 4 küçükbaş telef oldu.