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'Sensiz ben nefes alamam'

ANTALYA'da lise 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Fatma Torun (16), annesine 'okuldan karne alacağım' diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gözüyaşlı anne Funda Odabaşı, “Benim varım yoğum her şeyim kızım. Onsuz nefes alamam, o da bensiz nefes alamaz" dedi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 19:00
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'Sensiz ben nefes alamam'

Muratpaşa ilçesinde oturan anne Funda Odabaşı'nın iddiasına göre, 26 Haziran Cuma günü lise 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Fatma Torun okuldan karne alacağını söyleyerek evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Özel güvenlik kursundan dönen anne Funda Odabaşı (46), sehpa üzerinde bir mektup buldu. Mektubu okuyan anne Odabaşı, hemen polis ekiplerini arayarak kayıp ilanında bulundu. Gözüyaşlı bir şekilde kızının bulunmasını bekleyen anne Odabaşı, “Benim varım yoğum her şeyim kızım. Onsuz nefes alamam, o da bensiz nefes alamaz" dedi.

SEHPADA MEKTUP BULDU

Özel güvenlik kursuna yazılmak için evden çıktığını kaydeden Anne Funda Odabaşı, “Sabah 9'da evden çıktım. Kızım evde uyuyordu. Bana okuldan karne vereceklerini söylemişti. Ben evde yokken okula gitmek için evden çıkmış. Öğle saatlerinde aradım telefonu kapalıydı. Uyuya kaldı diye düşündüm. Saat 15.30'da kursum bitti ve eve geldim. Eve gelince sehpa üstünde bir mektup buldum. Mektubu görünce kendimden geçtim" diye konuştu.

'ONSUZ NEFES ALAMAM'

Mektupta 'Anne ben okumak istemiyorum. Evden gitmek istiyorum. Senden uzaklara gitmek istiyorum' gibi ifadeler olduğunu belirten Odabaşı, “Bizim kızımla aramızda hiçbir sıkıntı, sorun yok. Anne kız olarak birbirimize çok düşkünüz. Ben babasıyla 16 aylıkken ayrılmıştım. Benim varım yoğum her şeyim kızım. Onsuz nefes alamam, o da bensiz nefes alamaz" dedi.

'SEVGİLİSİ VARMIŞ'

Kızının yeni tanıştığı bir erkek arkadaşı olduğunu karakolda öğrenen anne Odabaşı, “Polis merkezinde kız arkadaşlarından öğrendim. Ben mektubu görür görmez hemen polisi aradım ve karakola giderek suç duyurusunda bulundum. Dünden beri heder oldum. Ama kızım hiçbir şekilde yok. Kızıma sesleniyorum nerede olursan ol gel. Sensiz nefes alamayacağımı biliyorsun. Sen benim canımsın, kurban olurum ben senin yollarına" diye ağladı.

‘POLİSLERE BOŞA HABER VERME’

Genç kızın annesine bıraktığı mektubunda, “Anne okumak istemiyorum, sevdiğime kaçıyorum, evlenmek istiyorum, polislere boşa haber verme” dediği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMiraç Fatma TorunKayıp
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