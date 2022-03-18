Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.144,30
ALTIN
920,14
DOLAR
14,81
STERLİN
19,48
EURO
16,38
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4...
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Piri Reis Üniversitesi Öğretim...
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Semira davasında 2 amcaya tutuklama

HATAY'da, 2017'de kaybolan ve 2019'da zeytin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulunan Semira Arslan (17) ile ilgili davada 2 amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Daha önce de Semira ile birlikte yaşayan İbrahim D., tutuklanmıştı. Semira cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

18 Mart 2022 Cuma 10:56
Semira davasında 2 amcaya tutuklama

Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cesedi, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu. Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan’ çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., ‘çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yengesi Halime A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Semira Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayAltınözüSemira ArslanCinayetTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis 
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis 
Aydın'da suç örgütüne operasyon
Aydın'da suç örgütüne operasyon
Çerkezköy'de okullar tatil, Çorlu'da uçuşlar iptal
Çerkezköy'de okullar tatil, Çorlu'da uçuşlar iptal
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı 
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı 
İnci kefaline Sahil Güvenlik koruması 
İnci kefaline Sahil Güvenlik koruması 
Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti
Lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi
Ege Bölgesi'nde yetişen 380 üzüm çeşidi kimlik kazandı
Ege Bölgesi'nde yetişen 380 üzüm çeşidi kimlik kazandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma