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Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar

Giresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 6 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin vurduğu köylerdeki hasar alan evlerini boşaltanlar, güvenli yerlerde sağlanan kira desteği ile yeni yaşamlarını kurmaya çalışıyor. Bölgede kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

30 Ağustos 2020 Pazar 10:48
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Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar
Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 6 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile enkaz ve molozlar kaldırılıyor. 

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Selin en çok hasar verdiği Dereli ilçesinde temizlik ve moloz kaldırma çalışması sürüyor. Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işleminin büyük bölümü tamamlandı. Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmaları tamamlanan bazı dükkanların pencere ve kapıları takıldı. Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezinin büyük bölümüne enerji ve su verildi. Ayrıca ilçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı da iş makineleriyle sürdürülüyor. Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütleri, vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere sıcak yemek dağıtıyor.

KAYIPLAR ARANIYOR 

Sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12’nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında, bölgede emniyet tedbiri almak amacıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını taradığı dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. 

KÖYLERİNDEN AYRILIYORLAR

Kentte selin vurduğu köylerdeki hasar alan evlerini boşaltanlar, güvenli yerlerde sağlanan kira desteği ile yeni yaşamlarını kurmaya çalışıyor. Kimileri ise yakınlarının yanına yerleşiyor. Aileler döndükleri hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını almaya çalışıyor. Yağlıdere ilçesi Koçlu köyü de selden etkilenen yerlerden oldu. Caminin yıkıldığı köyde, binalar da hasar gördü. Evlerine dönmeye korkanlar, kent merkezine inmek için hazırlık yapıyor.

Felaketi yaşayanlardan Süleyman Kılıç, "Yağmur o kadar şiddetliydi ki ne yapacağımızı şaşırdık. Evin önüne kadar sular gelince biz, biraz yukarıdaki komşunun evine gittik. O esnada bir kepçe geldi. Kepçeye binerek evden çıktık. Arabamızla bulunduğumuz yerden uzaklaştık. Geceyi arabamızın içinde geçirerek güvenliğimizi aldık. Çok korkunç bir geceydi" diye konuştu. Çok kuvvetli yağmur yağdığını anlatan Emine Aygün, "Dere taştı, her yeri su bastı. Biz evde sıkışıp kaldık, kepçe ile ancak çıkabildik. Evimizde korkuyoruz. Güvenli bir yere gideceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunYağmurSelAfet
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